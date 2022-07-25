Барнаульского преподавателя истории оштрафовали за лайк к антивоенному посту

Преподавателя философии и истории из Барнаула оштрафовали за "лайки" под антивоенными постами и видео, сообщает издание Сибирь. Реалии.

Преподавателя барнаульского колледжа вызвали в полицию и потребовали написать объяснительную за лайки в "Фейсбуке". После этого на барнаульца составили административный протокол, а суд назначил штраф в 30 тысяч рублей.

Это первый случай, когда статью о дискредитации российской армии (20.3.3) вменили не за публикацию или репост, а за "грустный эмоджи" под чужим постом против войны.