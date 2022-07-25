В Беларуси с 1 августа повышаются трудовые пенсии

В Беларуси с 1 августа 2022 года повышаются трудовые пенсии, сообщает Минтруда РБ со ссылкой на подписанный 25 июля указ №250.

В результате перерасчета размер трудовой пенсии будет повышен на 10 процентов. Получателями трудовых пенсий являются более 2,3млн.человек.

Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в августе 2022 г. составит 638 рублей (включая доплаты).

В августе расходы на выплату пенсий составят 1,4 млрд. рублей, в том числе с учетом 122 млн. рублей на повышение пенсий.

Это второе повышение трудовых пенсий в текущем году. Первое повышение на 7 процентов проведено с 1 марта.

В целом расходы на выплату пенсий в 2022 году составят более 16 млрд. рублей, из них 1,4 млрд. рублей в связи с повышением пенсий с 1 марта и 1 августа.