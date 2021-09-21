Власти РБ раскрыли детали «добровольной» накопительной пенсии

Белорусские власти предложат населению странную систему добровольного накопительного страхования пенсий, которая сможет в лучшем случае заинтересовать пожилое население и не предусматривает механизм защиты накоплений от инфляционного и девальвационного обесценивания.

Согласно проекту указа, работникам предложат уплачивать дополнительный взнос (помимо обязательного сейчас взноса в 1%) в размере до 10% от указанной в зарплатной ведомости суммы на накопительную пенсию, сообщила сегодня министр труда РБ Ирина Костевич. Какой процент заработка переводить в накопительную пенсию, каждый выбирает самостоятельно, но он не может превышать 10%.

Одновременно работодатель будет обязан делать доплаты, соразмерные взносам работников. Если человек выбирает взнос 1%, 2% или 3%, то наниматель добавляет такой же процент. Если выбирает 4% и выше (но не более 10%), то наниматель все равно добавляет 3% (это максимум).

При этом нагрузка на нанимателей не увеличится. Уплачивать проценты работникам они будут из средств, предусмотренных на обязательный взнос в ФСЗН, который составляет 28%. Например, 3% уйдет на добровольное пенсионное страхование работника и 25% - в ФСЗН. В настоящее время работодатель уплачивает в ФСЗН 35% от суммы начисленной заработной платы.

Вместе с тем, власти по не знают, как защитить средства накопительной пенсионной системы от обесценивания.

«Ирина Костевич признала, что определенные риски существуют, поэтому в Минтруда и не рассчитывают, что системой добровольного пенсионного страхования воспользуются все работники», - пишет БелТА.

"Мы видим, что, скорее всего, интерес будет у тех людей, у кого осталось где-то 10 лет до пенсии. То есть те, у кого уже есть ориентиры, понимание того, что через какой-то короткий промежуток тебе надо задуматься о своем новом уровне жизни", - констатировала она.

Вместе с тем, власти также обещают, что накопительная пенсия будет наследоваться и капитализироваться, то есть деньги будут не просто накапливаться, а работать на экономику, вкладываться в инвестиционные проекты с высокой доходностью.