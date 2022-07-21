В Беларуси с 2023 года самозанятые физлица будут платить профессиональный налог

Лукашенко подписан закон о внесении поправок в законы по вопросам государственного социального страхования», которые вступят в силу с 2023 года.

«Начиная с 2023 года, для физических лиц, осуществляющих деятельность, не относящуюся к предпринимательской, внедряется новый принцип налогообложения – вводится налог на профессиональный доход. Ключевой особенностью данного налога является то, что он будет включать обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения страны и тем самым формировать будущие пенсионные права плательщиков налога на профессиональных доход», - говорится в комментарии Минтруда Беларуси.

Принятый закон включает нормы, регулирующие с 1 января 2023 года учет взносов в бюджет фонда и их распределение для ведения персонифицированного учета данных взносов на индивидуальных лицевых счетах плательщиков налога на профессиональных доход; предоставление льготы по освобождению от уплаты взносов в бюджет фонда при применении налога на профессиональный доход.

Такие льготы получат граждане, которые являются пенсионерами, объясняет ведомство.

В целях повышения уровня социальной защищенности физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы в бюджет фонда, а также с учетом обязанности уплачивать такие взносы только за периоды осуществления деятельности, Законом урегулирован перечень льгот для индивидуальных предпринимателей.

Начиная с 2023 года, индивидуальные предприниматели, также как и все остальные категории физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы в бюджет фонда, в период нахождения в трудовых отношениях, будут обязаны уплачивать взносы в бюджет фонда.

Согласно подписанному закону, с 1 октября 2022 года вводится новый вид пенсионного страхования – добровольная дополнительная накопительная пенсия. Данный вид пенсионного страхования предусматривает участие государства в формировании индивидуальных накоплений работающими гражданами для будущей дополнительной пенсии.