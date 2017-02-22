В Беларуси более 50 тысяч «тунеядцев» заплатили налог

«Налог на тунеядство» уплатили 54 тыс. жителей Беларуси.

В бюджет страны после уплаты сборов поступило 16,3 млн белорусских рублей. Такие цифры приводит БелТА со ссылкой на данные Министерства по налогам и сборам.

Значительное число белорусов попросили освободить их от уплаты налога в связи с тем, что они находятся за границей, а потому не должны платить сбор. Такие обращения поступали в местные органы власти через интернет.

Налоговые органы ранее направили белорусам более 470 тыс. извещений об уплате налога, срок их оплаты истек 20 февраля.

Лукашенко подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества» в апреле 2015 года. Документ установил, что неработающие граждане страны и постоянно проживающие там иностранцы должны ежегодно уплачивать в казну сбор в размере 20 базовых величин. За неуплату или несвоевременную уплату налога предусмотрен штраф или арест на срок до 15 суток.

На прошлой неделе в Минске больше 2 тыс. человек вышли на акцию протеста против декрета.