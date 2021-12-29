Последнее обновление: 29.12.2021 09:26

МНС Беларуси сообщило об изменении подоходного налога в фиксированных суммах с 1 января

МНС Беларуси сообщило об увеличении с 1 января 2022 года ставок подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах на прогнозный уровень инфляции на 2022 год.

Речь идет о налоге за сдачу внаем жилых и нежилых помещений физическими лицами.

При этом, МНС настоятельно просит граждан «заблаговременно произвести уплату налога за январь 2022 года по новым ставкам по сроку не позднее 3 января 2022 года».

«В случае если Вы желаете оплатить в 2021 году налог по действующим ставкам, напоминаем о необходимости доплаты налога в виде разницы между размером ставки налога за 2022 год и 2021 год по сроку не позднее 3 января 2022 года», - также сказано в сообщении.

Ранее по теме


<Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование