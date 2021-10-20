Налоговики за 9 месяцев 21 года выявили 1,8 тыс. граждан с высокими расходами

Налоговые органы Беларуси за 9 месяцев 2021 года выявили свыше 1,8 тыс. граждан, «живущих не по средствам».

«За 9 месяцев текущего года налоговыми органами проведен анализ доходов и расходов имущественного положения более 14,5 тыс. физических лиц. По результатам у 5,5 тыс. граждан, чьи расходы значительно превышали полученные доходы, истребованы декларации о доходах. По итогам проверок более 1,8 тыс. граждан не смогли утвердить легальность происхождения доходов, в связи с чем им предъявлено к уплате 6,2 млн. рублей", - сообщил во вторник замминистра по налогам и сборам Игорь Скринников, передает БелТА.

По его словам, налоговые органы располагают существенными объемами информации об имущественном положении физических лиц, что позволяет делать выборки для проверок граждан в первоочередном порядке.

"Контрольная работа по декларированию доходов и имущества граждан ориентирована на те категории, которые имеют высокие риски сокрытия прибыли. Это руководители, учредители, работники организаций с низкой заработной платой и иные субъекты», - уточнил Скринников.

Он напомнил, что сумма превышения расходов над доходами облагается подоходным налогом по ставке 16%.