Украина и Латвия работают над соглашением о конфискации госсобственности РФ за рубежом

Министры юстиции Украины и Латвии Денис Малюска и Янис Борданс заявили, что начата совместная работа по соглашению о конфискации российской государственной собственности за рубежом.

По словам министра юстиции Украины, в настоящее время в союзнических западных странах хранятся государственные золотовалютные резервы страны-агрессора стоимостью более 300 млрд евро. Главным препятствием на пути конфискации этих средств в пользу пострадавших от российской агрессии украинских частных и юридических лиц является принцип иммунитета государственной собственности, передает Укринформ.

«По результатам фундаментальной работы с ведущими международными юристами мы нашли способ преодолеть это ограничение путем заключения соответствующего многостороннего соглашения или ряда двусторонних соглашений. Я благодарен дружественной Латвии за готовность стать первым государством, с которым мы приступаем к разработке такого соглашения», - сказал министр юстиции Украины.

Он также выразил надежду, что это поможет быстро вовлечь в процесс многие другие страны, в которых хранятся российские средства и которые до сих пор колеблются в принятии решения об их конфискации в пользу пострадавших от российской войны.