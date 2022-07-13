Президент Болгарии заявил о вероятности новых досрочных выборов в октябре

В Болгарии в октябре пройдут досрочные выборы, если парламентские партии не смогут сформировать правительство.

Политический кризис в Болгарии начался в июне, когда популистская партия "Есть такой народ" вышла из четырехпартийной правящей коалиции. Оппозиционная партия ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым инициировала вотум недоверия, и правительство Кирилла Петкова было отправлено в отставку, сообщает Европейская правда.

Самая большая партия в парламенте — "Перемены продолжаются" — пыталась сформировать новое правительство, но не смогла собрать 121 депутата и решила не предлагать кабинет.

Теперь президент должен передать мандат второй по величине партии – ГЕРБ. Борисов уже заявил, что его партия не будет пытаться сформировать правительство.

Согласно Конституции, президент выбирает третью партию независимо от количества ее депутатов. Если третья партия терпит неудачу, президент распускает парламент, назначает временное правительство и досрочные выборы. Это должно произойти в двухмесячный срок после роспуска парламента.

12 июля Радев, заявил, что если необходимо провести досрочные выборы, то их целесообразно провести в начале октября, чтобы новый парламент имел легитимность. Если выборы состоятся в сентябре, есть риск низкой явки избирателей.

"По Конституции я должен немедленно объявить выборы в течение двух месяцев. Это означает выборы в сентябре, что также сопряжено с риском. Но, с другой стороны, чрезмерное затягивание процедуры формирования правительства приводит к соблазну принятия управленческих решений и кадровых перестановок", — сказал Радев.

Он добавил, что в ближайшие дни передаст второй мандат ГЕРБ. Радев подчеркнул, что за несколько дней до конца июля парламент, как ожидается, сформирует правящее большинство и примет важные законы.

Он указал, что партии, имеющие амбиции участвовать в правительстве, должны четко объявить, какие меры они предлагают. По его словам, партии проводят между собой все более жирные красные линии, поэтому сформировать правительство после возможных досрочных выборов становится все труднее.