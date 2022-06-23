Премьер Болгарии обвинил Россию и мафию в падении его правительства

Премьер Болгарии Кирилл Петков обвинил Россию и мощную мафию его страны после того, как парламент выразил вотум недоверия его правительству в среду.

"Это голосование - один крохотный шаг на очень длинном пути, который мы имеем. Я обещаю, что мы продолжим борьбу за возвращение страны, и однажды у нас будет Болгария без кукловодов, без мафии - нормальная европейская страна", - сказал он после голосования.

Говоря о людях, сыгравших важную роль в свержении его администрации, Петков назвал российского посла в Софии Элеонору Митрофанову и обвинил Россию во влиянии на его устранение из-за депутатов ультраправой партии "Возрождение", передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Это была честь для меня - возглавлять правительство, которое свергли Пеевский, Борисов, Трифонов и Митрофанова", - заявил Петков.

Кроме российского посла, в списке фигурируют бизнесмен и бывший депутат Делян Пеевский, экс-премьер Бойко Борисов, возглавляющий выдвинувшую вотум недоверия партию ГЕРБ, а также Славу Трифонов, руководитель партии "Есть такой народ", вышедшей из правительственной коалиции.

Как сообщалось, парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия и отставку коалиционного правительства Петкова.

У партии Петкова теперь будет возможность попытаться заручиться поддержкой дееспособного большинства. Если это не удастся, что кажется вероятным, в стране пройдут четвертые всеобщие выборы с апреля 2021 года.