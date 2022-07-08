Fitch 13 июля объявит дефолтом решение властей РБ обслуживать евробонды в рублях

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с «ССС» до преддефолтного «С» после решения властей Беларуси перейти к обслуживанию обязательств по еврооблигациям в белорусских рублях.

«Снижение рейтинга последовало за объявлением Министерством финансов 29 июня о совместном постановлении Совмина и Нацбанка Беларуси о том, что платежи по еврооблигациям будут вместо долларов США осуществляться в белорусских рублях на счет в «Беларусбанке», открытый для платежного агента (по евробондам) . Первый выплата начисленных в долларах процентов по еврооблигациям (с погашением в – ред. ) 2027 году в местной валюте была осуществлена 29 июня, в день объявления (о решении властей РБ – ред.). Это противоречит (условиям размещения) облигаций, не допускающих расчетов в альтернативных валютах», — говорится в сообщении Fitch.

«Если выплаты по еврооблигациям 2027 в соответствии с первоначальными условиями не будут произведены до окончания льготного периода, 13 июля, Fitch будет считать это дефолтом и понизит долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте рейтинг до уровня «RD» (Restricted Default), а рейтинг соответствующего долгового обязательства до уровня «D» (Дефолт). Повышение долгосрочного рейтинга с уровня «RD» станет возможным только после нормализации отношений Беларуси с инвесторами», - отмечается в сообщении.

Fitch указывает, что будет считать дефолтом и предложенный властями Беларуси альтернативный вариант обмена еврооблигаций на номинированные в долларах гособлигации, размещенные Минфином РБ на внутреннем рынке, расчеты по которым также будут осуществляться в белорусских рублях.

«Fitch, вероятно, сочтет это обменом проблемного долга и, следовательно, дефолтом в соответствии со своими критериями, учитывая, что подразумеваемая деноминация платежей по облигациям приведет к существенному ухудшению условий и будет необходима, чтобы избежать традиционного дефолта по платежам», - подчеркивается в сообщении агентства.