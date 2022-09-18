S&P «политкорректно» признало дефолтом рублевые выплаты по долларовым евробондам Беларуси

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило дефолтом решение белорусских властей осуществлять обслуживание четырех выпусков еврооблигаций в белорусских рублях вместо указанной в проспектах эмиссии валюты (доллар США).

«В сроки погашения 24 и 28 августа белорусское правительство произвело купонные выплаты по своим еврооблигациям, номинированным в долларах США 2023, 2026, 2030 и 2031 годов, в белорусских рублях, валюте, не предусмотренной первоначальными условиями выпуска облигаций, на счет в местном банке. После этих выплат … мы понизили рейтинги этих облигаций с «СС» до «D» (дефолт) и подтвердили кредитные рейтинги эмитента в иностранной валюте в «SD/SD (выборочный дефолт)», - говорится в пресс-релизе агентства.

Ранее, агентство Fitch объявило дефолтом рублевые выплаты по долларовым евробондам. Речь идет об облигациях на общую сумму $2,65 млрд.

Долгосрочный рейтинг Беларуси в национальной валюте сохранен на уровне «CCC» с негативным прогнозом, краткосрочный —на уровне «C».

«Негативный прогноз по долгосрочному рейтингу в национальной валюте отражает наше мнение о том, что макроэкономическое и фискальное давление может ослабить способность правительства не допускать просрочки по исполнению обязательств в национальной валюте», — говорится в пресс-релизе.

Согласно прогнозу S&P ВВП Беларуси сократится на 6% в 2022 году и упадет еще на 2% в 2023 году.

Остается добавить, что S&P наиболее лояльно из всех рейтинговых агентств подошло к ситуации, когда «хорошее правительство Беларуси» не хочет исполнять валютные обязательства из-за «плохих санкций».

«С начала российско-украинской войны способность белорусского правительства обслуживать свой долларовый долг перед некоторыми кредиторами была ограничена международными санкциями, которые не позволили финансовым учреждениям ЕС, США и Великобритании обрабатывать правительственные платежи. И это несмотря на готовность правительства произвести платежи и адекватную долларовую ликвидность для их выполнения. В результате с июня 2022 года правительство произвело купонные выплаты по всем своим непогашенным еврооблигациям в местной валюте на счет, открытый в местном банке», - утверждает S&P.

Ранее, Минфин Беларуси, что решение произвести выплаты в рублях в конце июня было принято лишь потому, что платежный агент – британский банк «Citibank N.A. London Branch» якобы не смог из-за санкций в марте осуществить расчеты с отдельными инвесторами в белорусские евробонды – отдельными российскими и белорусскими банками.

С учетом мировой санкционной практики вопрос с платежами Ситибанка в адрес отдельных, попавших под санкции держателей белорусских евробондов можно было бы решить через получение разовых лицензий от Минфина США и иных регуляторов. Но вместо исполнения своих обязательств в валюте при наличии «адекватную долларовой ликвидности» белорусские власти предпочли уйти в рубли.