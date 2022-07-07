Турция отпустила российский корабль с украинским зерном

Российскому судну "Жибек Жоли", наполненному украинским зерном из оккупированного Бердянска, разрешили покинуть турецкий порт Карасу.

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование и пригласило посла Турции в Киеве, чтобы прояснить эту ситуацию, говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, сообщает УНН.

"Игнорируя обращение украинской стороны, вечером 6 июля судно было отпущено. Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с упорной просьбой провести расследование указанной ситуации и дать исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем. В связи с недопустимой ситуацией, которая сложилась, в МИД Украины приглашен посол Турции в Киеве", - говорится в заявлении.

Так, в МИД отметили, что речь идет о российском судне "Жибек Жоли", которое везло украденное зерно из оккупированного Бердянска в турецкий порт Карасу. И что благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины, это судно не смогло разгрузить краденое и было задержано. В МИД подчеркнули, что турецкой стороне был направлен запрос на арест судна и груза.

"МИД и международные партнеры Украины осуждают преступные действия России по похищению и вывозу с украинской территории зерновых в другие страны", - подчеркнули в МИД.