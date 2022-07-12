В Турции анонсировали четырехстороннюю встречу в Стамбуле по «зерновым коридорам»

В Стамбуле в среду, 13 июля, состоится встреча военных делегаций Турции, Украины и России, а также делегации ООН по экспорту украинского зерна по Черному морю.

"Военные делегации министерств обороны Турции, РФ и Украины и делегация Организации Объединенных Наций завтра в Стамбуле проведут переговоры по безопасной отправке на международные рынки по морю зерна, которое ожидает в украинских портах", - отметил министр обороны Турции, которого цитирует Укринформ.

Министр напомнил, что по вопросу урегулирования продовольственного кризиса проводил переговоры с министрами обороны Украины и России, после чего на уровне министерств был создан постоянно действующий канал связи. Кроме того, делегация Минобороны Турции посещала Москву, а украинская военная делегация – Анкару.