Следующий саммит НАТО пройдет в Литве

Саммит Североатлантического альянса в Мадриде на этой неделе примет решение о проведении следующего саммита в Литве, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, официально это решение будет принято и обнародовано по итогам саммита, но уже согласовано между партнерами.

"В следующем году саммит НАТО состоится в Вильнюсе", - заверил Науседа.

Из-за ситуации в сфере безопасности Североатлантический союз решил провести очередной саммит уже в следующем году, а не раз в два года, как обычно. При этом местом проведения была выбрана страна-член, которая сталкивается с угрозами со стороны России.