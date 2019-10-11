Последнее обновление: 11.10.2019 09:21

НАТО может расширить свое присутствие в странах Балтии

Категории: Литва НАТО

В связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности Германия не исключает консультаций в НАТО по вопросу расширения своей военной миссии в странах Балтии.

Об этом в четверг, 10 октября, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время посещения немецких военных в литовской Рукле. В частности, альянс может предоставить силы противовоздушной обороны в регионе, передает DW.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис со своей стороны призвал НАТО развернуть силы ПВО в стране. Кароблис, также прибывший в Руклу, заметил, что речь идет о противовоздушной обороне для защиты боевых групп (Battle Groups), расквартированных в балтийских странах.

Североатлантический альянс на июльском саммите 2016 года принял решение о переброске сил НАТО на восточный фланг - в страны Балтии и Польшу - в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России в Украине. Основная часть сил была переброшена в первой половине 2017 года.

При этом Германия взяла на себя командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, его общая численность составляет около 1200 человек. США командуют контингентом НАТО в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.

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