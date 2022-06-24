В Украине разоблачили агентурную сеть генштаба РФ

СБУ разоблачила агентурную сеть главного управления генштаба РФ, в которую входил народный депутат Украины Андрей Деркач.

По данным следствия, Андрей Деркач курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

По инициативе СБУ в отношении народного депутата начато досудебное расследование, передает УНН.

Ведомство информирует, что оперативная разработка сети велась давно, но окончательно СБУ нейтрализовала ее в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова. Он, являясь негласным сотрудником ГУ ГШ РФ с позывным "Ветеран", стал связным и финансовым курьером между спецслужбами РФ и Деркачем.

По словам Колесникова, Деркач был завербован в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство ГРУ – начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

Нардеп, в частности, получал средства от ГУ ГШ РФ для создания частных охранных структур, которые враг планировал использовать для захвата Украины. На реализацию своих планов ГРУ выделяло по 3-4 миллиона долларов США раз в несколько месяцев. Как свидетельствуют материалы следствия, значительная часть этих средств осела в карманах Деркача.

Сам Колесников после задержания пошел на сделку с обвинением и дал много интересных показаний. В мае суд уже объявил ему приговор о государственной измене. Он рассказал детали деятельности сети и отведенную ей роль в подготовке к полномасштабной войне.

"При вхождении войск, когда будет понятно, что города сдаются, эти ЧОПы ("частные охранные предприятия") должны были обеспечивать прохождение техники, садиться на броню с российскими флагами, и таким образом обеспечивать мирный вход у города", – детализирует Колесников.

Также Колесников рассказал, что ГРУ при захвате столицы планировало использовать две бригады спецназа и силы спецопераций, которые должны были зайти с территории Беларуси. Оттуда – быстро продвинуться в Киев, захватить правительственный квартал и собрать вече в Верховной Раде, которое проголосовало бы за создание нового правительства. Однако, эти планы были полностью разрушены украинскими защитниками.

СБУ продолжает оперативно-следственные меры, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к разветвленной агентурной сети.