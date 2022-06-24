США располагают информацией о минировании Россией подходов к портам Одессы и Очакова

Данные разведки США свидетельствуют, что российский флот получил приказ заминировать подходы к портам Одессы и Очакова, а также заминировать устье Днепра, чтобы сделать невозможным морской экспорт из Украины.

Об этом сообщает The Guardian, не называя имени чиновника США, от которого получили информацию, передает "Европейская правда",.

Россия, как известно, настаивает, что экспорт заблокирован из-за того, что Украина заминировала свои порты.

"У США есть информация, что Черноморский флот получил распоряжение блокировать порт Одессы и Очакова. Мы можем подтвердить, что Россия, хотя публично отрицает минирование северо-западной части Черного моря, размещает мины вблизи Очакова. И также есть признаки того, что раньше они заминировали Днепр", – прокомментировал он.

Также США обнародовали спутниковые снимки, свидетельствующие о последствиях российского ракетного удара по второму крупнейшему в Украине зерновому терминалу возле Николаева 4 июня.

"Снимки подтверждают, что уничтожены три силоса и конвейерная система, обеспечивающая загрузку зерна на суда. Из-за этой атаки мощность терминала снизилась по меньшей мере на треть", - отметил чиновник.

Напомним, премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Британия готова помочь Украине с разминированием побережья, чтобы сделать возможным экспорт урожая морским путем.