Зеленский хочет уволить Баканова с должности главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить своего давнего друга Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины "после ряда неудач и потери Херсона".

Об этом изданию Politico сообщили четыре чиновника, знакомых с вопросом, и западный дипломат, пишет УНН.

Как информируют собеседники издания, Зеленский стремится заменить Баканова на кого-то, кто больше подходит на должность главы СБУ во время войны. Они добавляют, что старые друзья сейчас редко разговаривают, за исключением государственных дел.

Решение уволить Баканова считают оправданным, поскольку в Киеве утверждают, что он не смог ответить на полномасштабное вторжение РФ в Украину и должным образом руководить штатом СБУ, насчитывающим более 30 000 агентов.

"Мы очень недовольны его работой и работаем над тем, чтобы от него избавиться", — сказал на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому: "Мы не удовлетворены его управленческими навыками, потому что сейчас нам нужны… навыки антикризисного управления, которых, по нашему мнению, у него нет".

Кроме того, говорят источники, речь идет не только об увольнении Баканова, но и нескольких других высокопоставленных сотрудников агентства, принявших решения, которые могли стоить стране ряда территорий, в том числе и стратегического города Херсон. Отмечают, что одной из причин падения Херсона была неготовность СБУ к тому, что "кто должен пострадать", подытожил украинский чиновник.