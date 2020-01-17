Последнее обновление: 17.01.2020 15:25

Зеленский поручил за 2 недели найти тех, кто записал Гончарука

Президент Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Нацбанка.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Требую, чтобы за две недели, как можно быстрее мы с вами получили информацию – кто вел записи... Найти, кто это сделал, и разобраться с этим», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, присутствовавших на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили, передает УНИАН.

«В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, – выяснить, действительно ли все эти люди были участниками, или нет», – отметил он.

Он добавил, что, по словам премьер-министра, было несколько переговоров, и встреча, с которой был обнародован первый отрывок, длилась пять часов. Зеленский также требует в течение двух недель наработать необходимые меры, чтобы исключить подобные случаи в будущем и технически обеспечить защиту информации.

Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности.

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