В мире число заражений коронавирусом превысило 547,49 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 547492681 (+781878 сутки) по данным Worldometer на 9:51 24 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6347816 (+1898) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18311790 (+306585) человек, из них 36341 (-19) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 522833075 (+473395) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 88566961 (+96702) случаями заражения, Индия – 43365016 (+17419), Бразилия – 31963736 (+69231), Франция – 30434451 (+79852) и Германия – 27573585 (+119360). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 119360, США – 96702, Франция – 79852, Бразилия – 69231, Италия – 56166. Беларусь (-) – на 131 (+6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1040236, Бразилия – 669958, Индия – 524954, Россия – 380711 и Мексика – 325487. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 346, США – 266, Тайвань – 166, Германия – 98, Канада – 96. Беларусь – на 95 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.