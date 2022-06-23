В мире число заражений коронавирусом превысило 546,71 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 546710803 (+846571 сутки) по данным Worldometer на 9:50 23 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6345918 (+2105) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18005205 (+322318) человек, из них 36360 (+128) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 522359680 (+522148) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 88443398 (+93837) случаями заражения, Индия – 43347597 (+12940), Бразилия – 31894505 (+70285), Франция – 30354599 (+77967) и Германия – 27454225 (+119762). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 119762, США – 93837, Франция – 77967, Бразилия – 70285, Италия – 53905. Беларусь (-) – на 137 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1039771, Бразилия – 669612, Индия – 524941, Россия – 380643 и Мексика – 325458. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 390, Бразилия – 176, Тайвань – 171, Германия – 105, Великобритания – 77. Беларусь – на 95 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.