Шольц назвал невозможным партнерство с империалистической Россией Путина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что партнерство с РФ, упомянутое в стратегической концепции НАТО 2010 года, в ближайшем будущем невозможно “из-за агрессивной, империалистической позиции” России.

“Партнерство с Россией, такое как стратегическая концепция 2010 года, поставленная как цель, невозможно представить в обозримом будущем с агрессивной империалистической Россией Путина”, — заявил Шольц, которого цитируют немецкие СМИ.

Шольц отметил, что ждет от саммита НАТО в Мадриде сигнала сплоченности и решительности из-за агрессивной войны России против Украины.

Он подчеркнул, что для Германии важно придерживаться курса в поддержку Украины, пока Путин не признает “колоссальной ошибки”.