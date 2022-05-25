Штайнмайер призвал Путина немедленно вывести войска из Украины

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Путина прекратить боевые действия в Украине и начать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Господин Путин, прекратите страдания и разрушения в Украине! Выведите свои войска! И не отказывайтесь от прямых и серьезных переговоров с президентом Зеленским!” — обратился Штайнмайер к президенту России.

Немецкий президент также отметил, что “агрессивная война Путина затрагивает не только людей в Украине”. Так, цены на зерно в мире выросли, ведь РФ блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна.

“Многим регионам мира в ближайшие месяцы грозят голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке”, — предупредил Штайнмайер.

Он добавил, что “последствия войны путина ударят по государствам, которые еще не оправились от пандемии коронавируса, и по регионам, где почва из-за климатического кризиса высыхает и становится неплодородной”.

Штайнмайер заявил, что у него нет конкретных планов по поездке в Украину в ближайшей перспективе, но предполагает, что со временем встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.