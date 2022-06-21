Нафтогаз в июле будет судиться с Газпромом по вопросу транзита

НАК "Нафтогаз Украины" сможет подать иск в Международный арбитраж к российскому монополисту Газпрому по вопросам транзита в июле. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на пресс-конференции.

"В следующем месяце мы будем иметь право обращаться в Международный арбитраж. И мы, конечно, будем использовать все права, которые у нас есть по этому контракту", - сказал Витренко, которого цитирует Укринформ.

Он отметил, что по условиям транзитного контракта на урегулирование спорных вопросов отводится 45 дней.

"Действительно, Газпром сейчас недоплачивает за транзит, за эти объемы, которые он забронировал", – добавил глава Нафтогаза.

Как сообщалось, в мае НАК "Нафтогаз Украины" приступил к предарбитражной процедуре из-за невыполнения Газпромом условия "качай или плати" согласно контракту на транзит газа, то есть за неполную оплату забронированных мощностей.

За январь-апрель 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го транзит газа по украинской газотранспортной системе снизился с 14 млрд кубометров до примерно 9 млрд кубометров. Кроме того, "Газпром" не уплатил "Нафтогазу" деньги за транзит в июне в полном объеме.

Контракт на транзит между Нафтогазом, ОГТСУ и Газпромом был подписан 30 декабря 2019 года. Документ предусматривает транзит в 2020 году не менее 65 млрд кубометров, в 2021-2024 годах – по 40 млрд кубометров "голубого топлива". Оплата этих объемов гарантирована даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.