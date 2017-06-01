В Газпроме назвали решение суда Стокгольма промежуточным

Решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между ПАО Газпром и НАК Нафтогаз Украины является промежуточной стадией, говорится в сообщении российского газового монополиста.

"Получено отдельное (промежуточное) решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между ПАО Газпром и НАК Нафтогаз Украины в рамках контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах, что является промежуточной стадией арбитражного процесса. Стокгольмский арбитраж может вынести окончательное решение не ранее конца июня", - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Как сообщил заместитель начальника юрдепартамента Газпрома Сергей Кузнец, компания изучает промежуточное решение Стокгольмского арбитража, оно не содержит конкретных цифр и посвящено решению принципиальных юридических вопросов.

Напомним, 31 мая Нафтогаз получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в производстве против Газпрома. Суд удовлетворил требование Нафтогаза о пересмотре цены с учетом рыночных условий. Требования Газпрома по условию "бери или плати" были полностью отклонены, сообщила пресс-служба НАК.

НАК Нафтогаз Украины подал в арбитраж иск против Газпрома по контракту на поставку газа в июне 2014 года. Взаимные требования сторон (по состоянию на 29 мая 2017 года) в арбитраже по спору относительно контракта на поставку газа составляют $65,1 млрд.