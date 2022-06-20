Боррель: Путин хочет уничтожить Украину физически

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что надо поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, потому что Путин хочет ее разрушить.

Высокий представитель ЕС отметил, что не надо забывать, что война продолжается, и поэтому продовольственный кризис и геополитические последствия не должны мешать дальнейшей поддержке Украины.

"Это неприятная реальность. Война продолжается и непременно будет продолжать уносить много жизней ежедневно из-за систематических бомбардировок российской армией любых объектов - гражданских и военных - в Украине. Похоже, Путин хочет разрушить Украину физически. Хочет разрушить ее инфраструктуру, ее города для того, чтобы уничтожить здоровую идею украинской нации", - заявил Боррель на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает УНИАН.

"Именно поэтому мы продолжим поддерживать Украину. Мы рассмотрели с министрами ситуацию относительно нашей военной поддержки - финансирование через Европейский фонд мира, и усилия, которые делают все страны-члены для продолжения поддержки Украины столько, сколько это будет необходимо", - заявил Боррель

Он сказал, что одновременно с оказанием поддержки Украине в ЕС поддерживают прекращение огня, чтобы позволить экспорт украинского продовольствия.

"Если вы задерживаете продовольствие, которое людям необходимо для питания, тогда вы используете голод как часть войны", - заявил Боррель.

Он сказал, что мир сталкивается с очень драматической ситуацией из-за последствий войны и русского отношения.