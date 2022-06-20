Рада Украины запретила книги и музыку из России и Беларуси

Верховная рада проголосовала за запрет на ввоз и распространение на территории Украины книг и издательской продукции из РФ и Беларуси.

"Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ, Беларуси, а также с неподконтрольных Украине территорий», - сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

Соответствующий законопроект запрещает выпуск, ввоз, распространение на Украине книжных изданий, содержащих произведения авторов - граждан РФ. Издательская продукция, которая не подпадает под определенные законодательством ограничения, может быть ввезена на таможенную территорию Украины и распространена на ее территории при условии наличия соответствующего разрешения. Ранее выданные разрешения на ввоз и распространение такой продукции аннулируются, передает ТАСС.

Депутаты Рады также поддержали запрет русской музыки в общественных местах и в украинских медиа.

Законопроект предлагает "полностью и бессрочно ограничить присутствие творчества русских артистов в украинском медипространстве, в том числе запретить исполнение русских песен как публично, так и транслировать по радио и на ТВ".

Будут введены черный и белый списки российских исполнителей, при этом все артисты из РФ автоматически попадут в черный список. Им будет запрещено выступать на Украине, а их песни будут запрещены к исполнению в публичном пространстве, а также на радио и ТВ, пока артист не попадет в белый список, подписавшись под специальным заявлением в поддержку Украины (его содержание разрабатывается).