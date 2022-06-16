Последнее обновление: 16.06.2022 21:18

Coca-Cola уйдет с российского рынка после распродажи запасов

Дистрибутор Coca-Cola в России — Coca-Cola HBC — сообщил, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в России.

Клиенты дистрибутора опустошают имеющиеся на складах запасы, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Coca-Cola HBC производит и разливает напитки под брендами Coca-Cola, Fanta, Sprite, Bon Agua, Burn, Fuzetea, Rich, Schweppes, Powerade и другими.

В начале марта Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России. Позднее гендиректор компании Джеймс Квинси говорил, что Coca-Cola может «в какой-то момент полностью исчезнуть» из России.

Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic Bottling Company) владеет всеми заводами в России Всего в стране работают 10 заводов Coca‑Cola в девяти регионах — Москве, Щелково, Истре, Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. Всего Coca-Cola HBC разливает и продает напитки на 29 рынках, передает РБК.

Coca-Cola в России представлена еще двумя компаниями: «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг», которая отвечает за развитие брендов, и занимающаяся соками АО «Мултон».

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