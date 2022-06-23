Tikkurila уходит из России

Финский производитель лакокрасочных материалов Tikkurila объявил, что готовится уйти с российского рынка.

Из сообщения компании следует, что пока сценарий выхода (с продажей активов или без него) не выбран, передает РБК.

Компания до этого частично приостановила деятельность в стране: продажи были сведены к минимуму, чтобы получать достаточный для выплаты российским сотрудникам зарплаты объем валюты. При этом компания прекратила все продажи российской нефтегазовой отрасли, государственным организациям, «сторонам, попадающим под действие последних ограничений», и аэрокосмической отрасли, говорится в сообщении.

«Из-за нашей неспособности стабильно работать даже на этом минимальном уровне PPG (владелец Tikkurila) приняла решение активировать опции для выхода из России, включая возможную продажу или контролируемый уход с российского рынка», — сообщила компания.

Tikkurila была основана в 1862 году, производством красок она занимается с 1919-го. В Россию компания пришла в 1990-х, хотя торговые контакты были еще в советский период. В стране продавались краски под брендами Finncolor, ТЕКС, «Ленинградские краски». У компании есть два завода в Санкт-Петербурге, а ее логистические центры находятся не только там, но и в Новосибирске, Мытищах и Копейске (Челябинская область).