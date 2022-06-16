Последнее обновление: 16.06.2022 13:07

Минобороны Украины: НАТО показало единство и готовность предоставлять больше оружия

Министр обороны Украины Алексей Резников подвел итоги состоявшейся в среду в Брюсселе встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

«Третья встреча в формате "Рамштайн" показала единство НАТО и готовность предоставлять большее оружие для борьбы за свободу и независимость», – заявил Резников.

"Это 155-мм пушки, HIMARS, Harpoons и другие, вертолеты из Словакии, артиллерия из Канады, Польши и Нидерландов, РСЗО от Германии. И еще", - отмечается в заявлении министра обороны.

Он напомнил, что Грузия, Молдова и Эквадор "вступили в клуб", передает УНН.

"Украина продолжит борьбу за свободу и независимость. Наши партнеры продолжат поддерживать Украину. НАТО имеет наибольшее единство в своей истории. Украина победит", — отметил Резников.

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