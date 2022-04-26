Министры обороны США и стран НАТО создают контактную группу по самообороне Украины

США и союзники сформировали контактную группу, которая будет собираться ежемесячно для обсуждения стратегии Украины по защите от российской агрессии.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на полях встречи глав Минобороны стран НАТО на базе Рамштайн в Германии, передает УНН.

"Я с гордостью объявляю, что сегодняшнее собрание станет ежемесячной контактной группой по самообороне Украины. Контактная группа станет инструментом для стран доброй воли, чтобы активизировать наши усилия, координировать нашу помощь и сосредоточиться на победе в сегодняшней борьбе и борьбе, которая предстоит", - сказал глава Пентагона.

По его словам, ежемесячные встречи могут быть личными, виртуальными или смешанными, и все они способствуют "прозрачности, интеграции и диалогу, который мы видели сегодня".

Остин напомнил также, что Германия сегодня объявила, что отправит Украине 50 зенитных бронемашин. Это заявление прозвучало через день после того, как правительство Великобритании объявило, что предоставит Украине дополнительные зенитные средства, сказал Остин.

"И это очень важно. Мы видим все больше и больше каждый день. И я аплодирую всем странам, которые поднялись и поднимаются, чтобы удовлетворить этот запрос", - сказал министр.

Он отметил, что "ближайшие недели будут иметь решающее значение для Украины".

Сегодня на базе Рамштайн в Германии началась историческая встреча министров обороны 40 стран по поставке оружия Украине.