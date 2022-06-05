Последнее обновление: 05.06.2022 10:31

В Беларуси легализуют «параллельный импорт»

Белорусские власти из-за введенных санкций были вынуждены пойти на легализацию параллельного импорта, сообщила пресс-служба Совмина РБ.

«Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию ”параллельного импорта“ товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине», - говорится в сообщении.

«Тем самым будет предоставлена возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта интеллектуальной собственности или их официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам», - уточняется в сообщении.

«Установление данной временной меры направлено на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка», - также сказано в сообщении.

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