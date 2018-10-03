Минсвязи РБ готово облегчить жизнь интернет-«импортеров»

Минсвязи РБ выступило с предложением облегчить ввозной режим интернет-посылок, увеличив общую стоимость получаемых посылок до $200 и 31 кг в месяц. В настоящее время действует ограничение в 22 евро и 10 кг в месяц.

«…увеличить порог по крайней мере до $200 и до 31 кг в сумме… прорабатывается проект указа», - сказал новый министр связи Константин Шульган в эфире белорусского ТВ.

В рамках ЕАЭС, с 2019 года будет действовать лимит в €500 и 31 кг в месяц, с 2020 года - €200 и 31 кг в месяц с возможностью ужесточения этого лимита в рамках отдельно взятой в центре Европы страны.

В Европе беспошлинно пропускаются посылки таможенной стоимостью до 22 евро (за посылку). Есть (личное) ощущение, что белорусская таможня уже давно придерживается этого правила.