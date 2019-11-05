Последнее обновление: 05.11.2019 14:34

Белорусские власти озаботились ростом импорта еды

Правительство Беларуси обеспокоено растущим импортом продовольствия, заявил сегодня премьер Беларуси Сергей Румас на заседании Совмина.

«Во внешней торговле товарами у нас продолжает проявляться дисбаланс: при спаде собственных продаж наращиваем импорт», - уточнил тенденцию премьер.

В частности, импорт кондитерских изделий в стоимостном выражении увеличился на 15%, шоколадных изделий – на 30%, пшеничной муки – в 2 раза, пива – на 19%, воды (включая минеральную и газированную) – на 6%.

Румас потребовал от руководства концерна «Белгоспищепром» доложить о мерах по исправлению ситуации.

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