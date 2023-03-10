Лукашенко требует от правительства импортонезависимости

Лукашенко поставил перед правительством совершить переход от импортозамещения к импортонезависимости, по сути, говоря о реверс-инжиниринге.

«Сложившаяся ситуация преподнесла нам мощный урок того, как нивелировать санкционное давление. Все лучшие белорусские умы - учёные и конструкторы - должны трудиться уже не просто на импортозамещение, а на импортонезависимость страны», - заявил Лукашенко на совещании в правительстве.

«Академия наук, Комитет по науке и технологиям, специалисты производств в онлайн-режиме отрабатывать должны каждое "белое пятно". Разложите потребности реального сектора до последней гайки, вовлекайте малый бизнес", потребовал пенсионер.

По его словам, частично решить эту задачу можно с помощью Китая.

«Готовность к сотрудничеству у китайцев колоссальная. По итогам недавнего визита в Пекин заключены почти 40 контрактов на $3,5 млрд. Теперь не упустите время из-за бесконечных проработок и согласований. Читай - волокиты. Мы должны не только нарастить товарный поток, но и взять технологии, создать у себя передовые производства. Нужно выжать максимум и восстановить активность китайских бизнесменов на нашей территории, увеличить в несколько раз китайские инвестиции. Интерес к Беларуси в Поднебесной огромный", - заявил Лукашенко.