Последнее обновление: 03.06.2022 18:07

Лукашенко: Народное ополчение может мутировать в партизанское движение

Лукашенко, говоря о народном ополчении, на самом деле хочет создать основу партизанского движения на случай захват территории синеокой, непонятно только кем.

По его словам, на мысль о партизанах его сподвигнул негативный украинский опыт, когда из-за нехватки людей пришлось призывать мужчин старшего возраста и тех, кто не имеет армейского опыта.

"И я подумал, что нам на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей. Их будет немного. Может, 50 человек. Но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе. Мы их призываем для обучения - они возьмут свои автоматы (в основном автомат, гранатомет, пистолет), чтобы могли защитить свой дом", - сказал пенсионер.

«В случае военных действий отряды народного ополчения могут трансформироваться в партизанское движение. Народное ополчение может быть резервом для территориальной обороны", - добавил Лукашенко.

Он поручил проработать вопрос, как будет организовано народное ополчение и как будут обучать владению основными видами оружия.

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