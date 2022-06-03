Лукашенко готов обеспечить США детским питанием

Лукашенко в ходе очередного стендапа перед журналистами государственных СМИ заявил, что готов помочь США с детским питанием.

"Мы готовы американцам помочь с поставкой детского питания. Если хотят, можем хоть завтра", - сказал Лукашенко, открывая новое здание детской поликлиники №9 в Минске.

Это не единственное высказывание Лукашенко из серии «Сегодня на глобусе Беларуси».

"Самый оптимальный вариант для ЕС - единство с Россией", - также сказал Лукашенко, пояснив это тем, что, вводя санкции, Запад себе уже не то что ногу, голову прострелил.

"Те, кто вводит санкции, в большей степени вредят собственной экономике, и буквально через год там может начаться обвал. И это выгодно прежде всего США, которые хотят держать в узде не только Россию и Китай, но и Евросоюз", - заключил Лукашенко.

Сегодня он неожиданно проникся заботой об африканском континенте в свете проблем с экспортом украинского зерна, заявив, что мировым лидерам нужно вкладываться не в оружие , а в развитие Африки.

"Они ободрали и поставили на колени всю Африку. У транснациональных западных компаний они рабы, работают за копейку. Надо раскошелиться европейцам, американцам, да и китайцам, россиянам не на оружие, а вложиться в эти страны, создать там нормальную ситуацию", - сказал убежден он.