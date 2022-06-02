Прокуратура Молдавии изъяла документы в офисе партии экс-президента Додона

Сотрудники прокуратуры Молдавии изъяли документы в офисе оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

«Сотрудники антикоррупционной прокуратуры сейчас проводят конфискацию документов в штаб-квартире ПСРМ. Эта операция проходит в рамках расследования по делу о незаконном финансировании политической партии», — сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры страны Марьяна Керпек.

По ее словам, речь не идет о полноценном обыске в офисе ПСРМ, прокуроры намерены изъять только документы, которые необходимы для расследования дела о незаконном финансировании партии.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон возглавлял ПСРМ до конца декабря. Сейчас он находится под следствием из-за обвинений по четырем статьям — в измене родине, незаконном обогащении, пассивной коррупции и незаконном финансировании партии, передает РБК.

Основанием для расследования против Додона послужило видео со встречи экс-президента с бывшим главой Демократической партии Молдавии, предпринимателем Владимиром Плахотнюком, которое еще в 2020 году обнародовал экс-депутат Юрий Реницэ. На видео, записанном в 2019-м, Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают Додону пакет — по утверждению Реницэ, с деньгами. При этом Додон и Плахотнюк также обсуждают формирование коалиции в парламенте.

Уголовное дело в отношении бывшего президента завели 18 мая. 23 мая Додона задержали на 72 часа, а затем посадили под домашний арест на 30 суток. Прокуратура заявила, что обжалует решение о домашнем аресте.