Последнее обновление: 05.03.2020 16:10

В Молдавии задержаны руководители Нацбанка

Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло подписал постановление о задержании ряда бывших и нынешних руководителей Национального банка Молдавии (НБМ) в рамках расследования хищения из банков страны €1 млрд.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Генеральной прокуратуры Марию Виеру.

"В постановлении указаны бывший председатель Нацбанка Дорин Дрэгуцану, бывшая заместитель главы этого учреждения Эмма Тэбырцэ и нынешние вице-председатели Аурелиу Чинчлей и Ион Стурзу", - сказала Виеру. По ее словам, в четверг в НБМ проводятся следственные мероприятия.

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