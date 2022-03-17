Последнее обновление: 17.03.2022 17:46

Власти Беларуси разрешили расчеты по внешнему долгу в белорусских рублях

Министерству финансов Беларуси , банкам-агентам, иным юридическим лицам предоставляется право по решению правительства обеспечивать исполнение обязательств по внешнему долгу в национальной валюте.

Об этом говорится в указе №93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики» от 14 марта 2022 года.

Расчеты в рублях разрешены «в случае введения со стороны недружественных стран ограничительных мер, которые предполагают фактическое «замораживание» реализуемых на территории Республики Беларусь инвестиционных проектов, приостановку их финансирования, лишение технической возможности проведения расчетов по государственному долгу в иностранной валюте».

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование