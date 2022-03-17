Власти Беларуси разрешили расчеты по внешнему долгу в белорусских рублях

Министерству финансов Беларуси , банкам-агентам, иным юридическим лицам предоставляется право по решению правительства обеспечивать исполнение обязательств по внешнему долгу в национальной валюте.

Об этом говорится в указе №93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики» от 14 марта 2022 года.

Расчеты в рублях разрешены «в случае введения со стороны недружественных стран ограничительных мер, которые предполагают фактическое «замораживание» реализуемых на территории Республики Беларусь инвестиционных проектов, приостановку их финансирования, лишение технической возможности проведения расчетов по государственному долгу в иностранной валюте».