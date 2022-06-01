Власти РБ отпустили цены на еду в магазинах беспошлинной торговли

Белорусские власти отменили регулирование цен на продовольствие и иные товары в случае из реализации в магазинах беспошлинной торговли, следует из постановления Совмина РБ №350 от 31 мая 2022 года.

Согласно документу, действие принятого ранее, 7 апреля 2022 года, постановления Совмина РБ №214 года «не будет распространяться на товары согласно приложениям 1, 3 и 5 к указанному постановлению при реализации этих товаров производителями, а также субъектами торговли, осуществляющими оптовую торговлю, владельцам магазинов беспошлинной торговли для их последующей реализации в таких магазинах и непосредственно реализации в магазинах беспошлинной торговли», говорится в комментарии МАРТ РБ.

Таким образом, «капиталистическое» ценообразование в белорусских duty free будет распространяться на товары, в отношении которых установлены (1) ежемесячное ограничение повышения цен, (2) предельный максимальный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей, (3) предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки).