В торговых сетях Беларуси до конца года продлена социальная скидка 10%

МАРТ РБ и торговые сети 15 июня подписали дополнительное соглашение о продлении до конца текущего года возможности получения отдельными категориями населения социальной скидки 10%, сообщила пресс-служба ведомства.

«Продление действия Соглашения о предоставлении скидок на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения поддержано всеми его действующими участниками (17 субъектов торговли). Субъекты торговли продолжают оказывать поддержку населению предоставляя скидку в размере до 10 процентов», - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что субъектами торговли активировано около 1,3 млн. скидочных карточек.