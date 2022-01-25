В Беларуси ограничены цены на местные овощи и фрукты

Белорусские власти ограничили максимальные отпускные и розничные цен с января по май 2022 года текущего года на отдельные виды отечественной продукции.

Согласно постановлению Совмина РБ №36 от 24 января 2022 года цены по сути заморожены на свежие картофель, капусту белокочанную, морковь столовую, свеклу столовую, лук репчатый, яблоки.

При установлении предельных максимальных цен учитывались: расходы на хранение и реализацию, нормы естественной убыли при хранении, уровень торговой (с учетом оптовой) надбавки, в размерах, установленных действующим законодательством, ограниченный размер прибыли субъектов хозяйствования.

Ранее данная продукция входила в перечень социально значимых товаров, цены на которые можно было повышать в январе – феврале 2022 г. на 0,9 процента, в марте – декабре 2022 г. – на 0,3 процента к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца.

«Ужесточение подходов обусловлено защитой внутреннего рынка, необходимостью приоритетной поставки отечественной плодоовощной продукции в торговую сеть за счет урожая 2021 года, а также с учетом опережающего темпа роста цен на данную продукцию в сопредельных странах», - говорится в комментарии МАРТ РБ к постановлению.