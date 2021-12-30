В Беларуси продлено регулирование цен на социально-значимые товары

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси постановлением №79 от 21 декабря 2021 года продлило на 3 месяца государственное регулирование на социально значимые товары.

Согласно документу, предельный максимальный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на социально значимые товары установлен в размере фактического уровня рентабельности реализованной продукции, сложившегося за январь–ноябрь 2021 года либо в размере 10% в случае, если фактический уровень рентабельности реализованной продукции за январь–ноябрь 2021 года по соответствующей товарной позиции составил менее 10 процентов.

Документом утверждены предельные максимальные надбавки импортера на социально значимые товары, а также предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки на социально значимые товары.

«Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хранение и реализацию стабилизационных фондов (запасов) продовольственных товаров, заготовительные организации устанавливают цены исходя из цены закупки (затрат на производство), расходов по заготовке, хранению и транспортировке продовольственных товаров, налогов и иных обязательных платежей, установленных законодательством, и предельного максимального норматива рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, подлежащей включению в цену, в размере 10 процентов», - сказано в постановлении.