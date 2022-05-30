Последнее обновление: 30.05.2022 14:52

Дуда заявил о готовности Польши стать одним из гарантов безопасности Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что после войны его страна могла бы стать одним из гарантов безопасности для Украины.

«В ситуации, когда присоединение к НАТО невозможно, естественно желание получить международные гарантии безопасности. Это элемент получения стабильного мира" – сказал Дуда в эфире CNN, передает "Европейская правда".

По его словам, Украина просила Польшу стать одним из гарантов безопасности.

"Сегодня мы защищаем Украину всеми имеющимися силами. Мы приняли украинских беженцев, мы называем их соседями, нашими гостями. Потому что мы считаем это нашей соседской обязанностью. Поэтому если Украина просит нас быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война придет к концу, если будут приняты условия для мира, то так: Польша примет в этом участие" - заявил Дуда.

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