Зеленский предоставит гражданам Польши особый правовой статус в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

Об этом сообщила депутат Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"На самой передовой Украина защищает не только себя, но и всю Европу. Поляки это знают, уважают и ценят, всячески этому способствуют", - заявил Зеленский на заседании Рады с участием президента Польши Анджея Дуды.

"Польша является одним из лидеров продвижения санкций, которые крайне необходимы, чтобы принудить Россию к миру", - добавил Зеленский.

Подробности законопроекта пока не сообщаются.