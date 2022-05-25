Число погибших от стрельбы в одной из школ Техаса возросло до 21

В результате стрельбы в начальной школе на юге Техаса погиб 21 человек - 18 детей и трое взрослых, сообщил телеканалу CNN сенатор штата Роланд Гутьеррес со ссылкой на местную полицию.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт на пресс-конференции заявил, что жертвами стали 14 детей и один из учителей.

Он сообщил, что стрелок опознан, им оказался 18-летний Сальвадор Рамос, который, по-видимому, был ликвидирован прибывшими на место происшествия полицейскими. Двое из них в ходе перестрелки получили легкие ранения.

Эбботт сказал, что стрелок оставил машину у школы, зашел в здание с пистолетом и, по некоторым данным, с винтовкой. Перед тем, как отправиться в школу, Рамос стрелял в свою бабушку, которая пока жива и находится в одной из больниц, передает Интерфакс.

Президент США Джо Байден приказал приспускать флаги в память о погибших, сообщил Белый дом.

"В знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия, совершенных 24 мая 2022 года (...) в начальной школе в Ювальде, штат Техас, (...) настоящим приказываю приспустить флаг США на половину флагштока над Белым домом, всеми государственными зданиями и участками земли, всеми военными постами и военно-морскими станциями, всеми военно-морскими кораблями федерального правительства в округе Колумбия и по всем Соединенным Штатам, их территориям и владениям до заката солнца 28 мая 2022 года", - говорится в распоряжении, опубликованном Белым домом.