Последнее обновление: 10.05.2017 18:03

В США в крупном хранилище радиоактивных отходов обрушился тоннель

В штате Вашингтон в крупнейшем хранилище радиоактивных отходов обрушился тоннель. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя департамента экологии штата Рэнди Брэдбери.

По его словам, после обрушения тоннеля было объявлено чрезвычайное положение. Утечки радиации не зафиксировано, отметил он.

Брэдбери подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал, в момент обрушения внутри тоннеля никого не было. Сотрудники, которые находились поблизости, были эвакуированы, добавил он.

Инцидент произошел на Хэнфордском комплексе, который находится примерно в 200 милях от Сиэтла. ​В настоящий момент он является крупнейшим хранилищем, где находятся около 56 млн галлонов радиоактивных отходов, большая часть из которых находится под землей.

​Комплекс построили во время Второй мировой войны, на нем производился плутоний.

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