Греческие компании заплатили за российский газ по «рублевой схеме»

Греческие компании, импортирующие природный газ из России, заплатили за него по новой схеме: средства в евро были зачислены на валютный счет в Газпромбанке с последующим переводом этих денег и их конвертацией в рубли на специальном рублевом счете. Об этом сообщил участник газового рынка Греции.

«Все греческие покупатели заплатили "Газпрому" за газ по новой схеме с Газпромбанком», - сказал источник ТАСС.

По его словам, у Греции не было другого варианта. «Почти половину природного газа Греция получает из РФ. Заменить его другими источниками очень трудно», - пояснил он.

В Греции три основных импортера российского природного газа — государственная газовая компания DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. Сами компании на своих сайтах не сообщили о состоявшейся оплате поставок российского газа в апреле и использованной схеме оплаты.

Афинское Македонское агентство новостей сообщило накануне, что DEPA завершила расчеты с «Газпромом» за апрельские поставки природного газа, расплатившись в евро. «Платеж был совершен в соответствии с указаниями Европейской комиссии (ЕК) от 19 мая, полностью гарантируя, что не нарушаются международные рамки санкций и решения Европейского союза», - говорилось в сообщении.

При этом агентство отметило, что «платеж был произведен в евро».

Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты поставок российского газа покупателями из «недружественных стран». Такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.

Как сообщило 16 мая агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Евросоюза, Еврокомиссия распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, при этом не нарушая санкций, наложенных на Москву. В обновленных рекомендациях ЕК упоминается, что европейские компании должны четко заявить, что считают свои договорные обязательства выполненными после того, как заплатят в евро или долларах, не дожидаясь их перевода в рубли.